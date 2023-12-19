مستشفى المعمداني بغزة تخرج عن الخدمة ومـ.جازر إسرائيلية جديدة بالقطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خروج مستشفى المعمداني بغزة عن الخدمة بعد اقتحامه من قبل قوات إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق ان قوات الاحتلال اغلقت مستشفى المعمداني في غزة حيث احتجزت موظفيه ودمرت المدخل الرئيسي للمستشفى.

وأشارت وزارة الصحة في غزة الي إصابة صحفيين اثنين إثر استهداف مبني مجاور لمركز جباليا الطبي.

فيما استشهد 29 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في رفح جنوبي قطاع غزة

كما سقط عشرات الشهداء في مجزرة طالت منزلا مكونا من عدة طوابق لعائلة أبو عواد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.