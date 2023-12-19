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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل مؤقت للتيار الكهربائي في الغردقة لإجراء صيانة دورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يستمر الفصل لمدة 5 ساعات، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا. 

وأوضح مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أن هذا الإجراء في إطار أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قد ناقش مع المهندس سامي أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء المشروعات التي تنفذها الشركة في محافظة البحر الأحمر.

جرى الاجتماع بحضور المقدم ياسر يسرى من الرقابة الإدارية ووفد من شركة الكهرباء، بالإضافة إلى عزت إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والتجارية، والمهندس علي خلاف عضو مجلس الإدارة.

 

البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر قطع التيار الكهربائي الغردقة محافظ البحر الأحمر

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