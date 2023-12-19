الحوثيون: لا نهتم بتهديدات أمريكا وسنستهدف كل السفن الإسرائيلية

ردت جماعة الحوثي بحسم على الدعاوى الأمريكية ضدهم بتشكيل قوة بحرية من عدة دول للتصدي لهم.



ووفق ما أوردت وكالة رويترز عن مسؤول بجماعة أنصار الله الحوثيين، فقد قال المسئول الحوثي:" موقفنا تجاه قضية فلسطين لن يتغير بغض النظر عن تشكيل تحالف بحري"، مشيرا بذلك إلى أن الحوثي لن يغير نهجه في استهداف السفن الإسرائيلية.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الحوثيين نفذوا هجومين على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر أمس الاثنين.

وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أن ناقلة النفط "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي مضاد للسفن.

وأردفت بأن سفينة البضائع "كلارا" أبلغت عن انفجار في مياه قرب موقعها في جنوب البحر الأحمر. وأضافت بأنه لا تقارير عن إصابات في أي من الحادثين في جنوب البحر الأحمر.

يأتي ذلك فيما قالت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن ندد في اتصال بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بهجوم الحوثيين على سفينتين جنوب البحر الأحمر.