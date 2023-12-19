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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة.. نشاط بالرياح وبرودة شديدة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز"، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، تعمل على خفض درجات الحرارة، لافتة إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة متوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة.
 

طقس نهاية الأسبوع

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن قيم درجات الحرارة متوقع أن تسجل أقل من معدلاتها الطبيعية مع نهاية هذا الأسبوع، متابعة أن العظمى تسجل اليوم 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ومع نهاية الأسبوع ستسجل 20 درجة مئوية خلال فترة النهار.
 وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع نهاية هذا الأسبوع سيعمل على زيادة السحب المنخفضة والمتوسطة وبالتالي تعمل هذه السحب على حجب جزء من أشعة الشمس، مما يزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى أن هناك نشاط في حركة الرياح في أغلب محافظات الجمهورية.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة توك شو صدى البلد

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