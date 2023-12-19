كاتب صحفي: كلمة الرئيس السيسي تضمنت برنامج عمل مكثف| فيديو

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت أعلى نسبة تصويت في تاريخ الانتخابات المصرية، متابعًا أن عدد الناخبين في هذه المرة يعد تقريبًا ضعف العدد في انتخابات 2018.



وأضاف “رفعت” خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذه الانتخابات بالفعل هي انتخابات الأرقام القياسية، لافتًا إلى أن مشاركة المواطن جاءت بسبب إحساسه بالتقدير من دولته، كم أن هذه الانتخابات لم تشهد أية من المساوئ التي كانت تحدث في الانتخابات من قبل.



وأكد أحمد رفعت، الكاتب الصحفي أن المواطن شعر أن إرادته محل تقدير واحترام لذلك خرج من أجل التصويت في الانتخابات، مضيفًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت برنامج عمل مكثف من بناء دولة الدستور والقانون المبنية على العلم والتكنولوجيا ويمثل بناء الإنسان جزء أساسي فيها.