علاء السقطى: مرحلة اقتصادية جديدة مرتقبة بعد فوز السيسي

أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بانتهاء الانتخابات الرئاسية بسلاسة وهدوء ونزاهة وبشكل مشرف أمام العالم.

وتقدم الاتحاد بأسمى التهانى الى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى ببدء مرحلة جديدة من مراحل الاستقرار السياسى والاقتصادى لمصرنا الحبيبة.

وتوقع علاء السقطى، رئيس الاتحاد، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة جديدة من الاجراءات الاقتصادية لضبط الأسواق ومكافحة التضخم والسعي لاستكمال أهدافه نحو زيادة التركيز على التصنيع المحلى والإنتاج الزراعى وتقليل الواردات.

وأكد أن الإحصائيات الأخيرة أبرزت انخفاضا فى قيمة العجز التجاري غير البترولية خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 15% وارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 10.4%، وهو الأمر الذى سيعطى دفعة أقوى للشركات المصرية نحو مزيد من التقدم والنمو فى السوق المحلية، وقد بدأ هذا بالفعل يظهر جليا فى أرباح الشركات المقيدة فى البورصة، حيث أظهرت الإحصائيات ارتفاع إجمالي الأرباح النقدية الموزعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى 50 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى تعاملات ديسمبر الحالي.



وقال السقطى إنه كلما انخفض الطلب على الاستيراد بسبب ارتفاع الدولار كلما يصب ذلك فى مصلحة الإنتاج المحلى الذى بدأ يشهد طفرة من جديد من حيث رفع المكونات المحلية فى التصنيع وارتفاع فى الجودة والتنوع والسعر مقارنة بالمستورد .

وأضاف أن الاستقرار السياسي سيكون له أثر بالغ الأهمية فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد انتهاء الانتخابات وتعيين الحكومة الجديدة وانتهاء مفاوضات البنك الدولى لمراجعة برنامجه للاقتصاد المصرى.

وأوضح السقطى أن نتائج الانتخابات كانت متوقعة لأنه كان هناك إجماع شعبى على أن المرحلة الحالية لا يصلح لها رئيس جديد إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي لحين انتهاء كل المخاطر الإقليمية والعربية والعالمية، والتى تحيط بمصر من كل اتجاه.

وتمنى له التوفيق، مؤكدا دعم جميع مؤسسات المجتمع المدنى له واستعدادها لمشاركته فى تنفيذ خطط التنمية الشاملة التى يقوم بها فى كل أنحاء الجمهورية.