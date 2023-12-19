إطلاق تيار كهربائي جديد لإنارة منطقة بلوكات الـ 46 وحدة برأس غارب

قام اللواء ممدوح نديم، في خطوة لتعزيز الخدمات الأمنية ورعاية سكان المنطقة، رئيس مدينة رأس غارب، بتوجيهات من اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بإطلاق التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة في منطقة بلوكات ال 46 وحدة.

تم تدعيم المنطقة بأعمدة إنارة إضافية، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال. ويأتي هذا الإجراء في إطار الالتزام بتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين في جميع مدن المحافظة.

تعكس هذه المبادرة التفاني في تحسين بيئة الحياة وضمان السلامة العامة، مما يعزز مفهوم التنمية المستدامة والرعاية الشاملة للمجتمع المحلي.