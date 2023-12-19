كيف حمت الدول نفسها قديمًا؟...اكتشاف مذهل بأقدم مستوطنة أمنية في التاريخ

لقد قام العلماء للتو بتأريخ أقدم مستوطنة محصنة معروفة بناها البشر، وقد أذهلتهم هوية مهندسيها المعماريين وأساليبهم في حماية دولهم.

تم اكتشاف هذه التحصينات لأول مرة بالقرب من نهر أمنيا في غرب سيبيريا في عام 1987. ولكن بفضل التأريخ الحديث بالكربون المشع، أصبحنا نعرف مدى عمرها حيث كشف الاختبار أن بيت الحفرة في الموقع، الذي كان محميًا بخندق، قد تم بناؤه على الأرجح في القرن الأخير من الألفية السابعة قبل الميلاد.

خنادق وأسوار

وفي وقت لاحق، في الألفية السادسة قبل الميلاد، تم بناء خندقين آخرين في الموقع، إلى جانب العديد من المباني والبنوك والأسوار، حسبما ذكرت دورية Science Alertreports. والشيء الأكثر أهمية في هذه الاكتشافات هو أنها تحدت فهم الخبراء لما كان أسلافنا قادرين عليه.

ففي حين كان من المفترض سابقًا أن المجتمعات الزراعية في العصر الحجري كانت أول من قام ببناء مستوطنات دائمة، مصحوبة بهياكل دفاعية، إلا أن مواقع أمنية تظهر أن الأمر لم يكن كذلك.

فكانت مجموعات الصيد وجمع الثمار وراء هذه المباني القديمة، كما خلص فريق دولي من علماء الآثار. وهو ما يثبت أن هؤلاء الباحثين عن الطعام كانوا أكثر تقدمًا مما يُنسب إليهم الفضل فيه.

وقالت تانيا شرايبر، إحدى الباحثين وراء الاكتشاف، في بيان: "تكشف فحوصاتنا الجديدة أن سكان غرب سيبيريا عاشوا أسلوب حياة متطور يعتمد على الموارد الوفيرة لبيئة التايغا (غابات المستنقعات)."

واستفاد سكان نهر أمنيا في عصور ما قبل التاريخ من نظام بيئي غني، مع وفرة من الأسماك والطيور للصيد.

صناعة الفخار المزخرف

وبمجرد أن تعلموا كيفية تخزين هذه الموارد - صناعة الفخار المزخرف بشكل متقن للحفاظ عليها - لابد أنهم أدركوا أنها كانت هدفًا للطامعين. ولذلك قاموا ببناء دفاعات لحمايتها، كما اقترحت شرايبر وزملاؤها في ورقة بحثية حول النتائج التي توصلوا إليها .

ومن المعروف حتى الآن حوالي 10 مواقع محصنة من العصر الحجري، تضم منازل على شكل حفر محاطة بجدران ترابية، ولكن لا يوجد أي منها قديم قدم موقع أمنيا الأول الذي نتحدث عنه.