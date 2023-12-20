اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل ابتز فتاة في الزاوية الحمراء

حددت نيابة الزاوية الحمراء، جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بابتزاز فتاة بنشر صورها على مواقع إباحية، إذا لم تدفع مبالغ مالية له مقابل عدم النشر.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بدائرة قسم الزاوية الحمراء محافظة القاهرة، هدد المجني عليها “أ. ع”، واستولى منها على مبالغ مالية مملوكة لها، وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهامها بمشروع كاذب، وهو شراء مسكن لإتمام الزواج بها على خلاف الحقيقة.

فوقعت ضحية الاحتيال اعتقادا منها بصحة مزاعمه، فسلمته أموالها بناء على ذلك الاحتيال، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنشأ حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تحصل علي صور خاصة للفتاة وهددها بنشرها عبر المواقع الإباحية، وإرسالها لأهلها مساوما إياها علي أن تدفع له مبلغ 30 ألف جنيه مقابل عدم نشرها والتشهير بها.

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية من (تاجر أراضى – مقيم بمحافظة القاهرة) بتغيب نجله “طالب سن 9″ ومشاهدة أحد جيرانه لنجله حال سيره رفقة (عامل ” طرف المُبلغ سابقاً “- مقيم بدائرة القسم) وبتوجهه للشقة محل سكن الأخير اكتشف وجود جثة نجله.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته قرر بسابقة عمله مع الـمُبلغ، ونظراً لمروره بضائقة مالية اختمرت فـى ذهنه فكرة خطف الطفل وطلب فدية من أهليته نظير إطلاق سراحه.

وفـى سبيل ذلك قام باستدراج الطفل للشقة محل العثور وعقب وصولهما قام باحتجازه ولدى صياح الطفل قام بالإجهاز عليه وخنقه بإستخدام “حبل” خشية افتضاح أمره حتى فارق الحياة.