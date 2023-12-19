رئيس مدينة رأس غارب: رصف الشوارع وإنشاء بُردورات وإنترلوك بمناطق استراتيجية

وجّه رئيس مدينة رأس غارب اللواء ممدوح نديم بمتابعة أعمال تطوير ورصف الشوارع،في خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية، في منطقة عمارات الـ253 برأس غارب، بالإضافة إلى شوارع منطقة عمارات الـ96 ج وشوارع تقسيم الشباب.

وكلّف اللواء نديم، رئيس مدينة رأس غارب، سكرتير المدينة والإدارة الهندسية بمتابعة أعمال رصف الطرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري، حيث يتم اليوم استكمال أعمال إنشاء الأرصفة في شوارع منطقة عمارات الـ253، بالإضافة إلى تركيب عدادات كابلات الكهرباء للإنارة العامة بالأرصفة.

وأوضح المصدر أنه يتم حالياً تركيب عدادات في الشوارع المخطط رصفها بمنطقة عمارات الـ96 ج، وشوارع منطقة تقسيم الشباب، بعد الانتهاء من أعمال دمك التربة استعدادًا لبدء أعمال إنشاء الأرصفة.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية وتوفير بيئة حضرية متقدمة ومريحة للمواطنين.