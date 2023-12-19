أمطار وضباب .. الأرصاد العراقية تحذر من طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، وتوقعت هطولاً للأمطار وتصاعداً للضباب وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الطقس ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً.

وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".



وتابع البيان أن “طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة في أقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة منها كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً”.

و سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد.



ولفت إلى أن طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة منها كما تتساقط الثلوج في أقسامها الجبلية.

وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد.