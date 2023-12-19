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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب مجاهد نصار ونواب حزب مستقبل وطن بالقليوبية يشاركون في مسيرة كبرى بالسيارات بمدينة بنها احتفالاً بفوز الرئيس السيسي

صدى البلد

 

شارك النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، والنائب عاطف ناصر ، أمين عام حزب مستقبل وطن بالقليوبية ، وعدد كبير من نواب حزب مستقبل وطن  بمحافظة القليوبية في مسيرة كبرى بالسيارات والدي جي  وأعلام مصر ، بدأت من أمام المصنع الحربي بمدينة بنها مروراً بشارع فريد ندا حتى ديوان عام محافظة القليوبية شارك فيها المواطنون والشباب وكافة الأعمار حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، طافت شوارع المدينة احتفالا بفوز الرئيس، في الانتخابات الرئاسية

وشهدت المسيرة تفاعل الآلاف من المواطنين مع الأغانى الوطنية مرددين شعارات تحيا مصر، ومعا نكمل المسيرة.

كما شهدت المسيرة هتافات تحيا مصر.. تحيا مصر وشارك فيها الأسر والمواطنون و الأطفال والسيدات في مظهر احتفالي مبهج موضحين أن المرحلة تتطلب الاصطفاف الوطنى لاسيما وأن مصر نجحت في الوقوف على قدميها من جديد رغم كل التحديات وهو مايمثل رصاصة في قلب أعداء الوطن

وقال النائب مجاهد نصار أن انتخابات الرئاسة أظهرت الاصطفاف الوطني وسطرت تاريخاً جديداً من الوعي والمشاركة السياسية في حالة وطنية وحماسية لإيصال رسالة لكل دعاة الشر بعدما تحطمت كل الدعاوى الهدامة على صخرة وعي المصريين في رسالة قوية بأهمية وحساسية المرحلة

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