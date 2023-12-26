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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

6 نصائح لقائدي المركبات.. كيف تحمي نفسك من الشبورة على الطرق السريعة؟

صدى البلد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا علي الوجه البحرى ومدن القنةه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن أهم وسائل الحماية من الشبورة المائية كالتالي:

1- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة.

2- وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة.

3- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار.

4- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

5- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا.

6- استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج إليها مع عدم التوقف فى نهر الطريق مطلقًا.

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