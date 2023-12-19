عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين تهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأت جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين تومياد، برئاسة نهاد اكينجي، ونائبه المهندس حماده العجواني، الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بولاية رئاسية ثالثة.

وأصدرت الجمعية بيانًا قالت فيه: "تتقدم جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين تومياد بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بولاية رئاسية ثالثة”.

وقالت الجمعية إنهم يتطلعون إلى مواصلة وزيادة التعاون مع مصر في الفترة القادمة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لمصر وتركيا.

وأوضح المهندس حمادة العجواني، أن رجال الأعمال المصريين والأتراك على ثقة بأن الرئيس السيسي سيواصل العمل على تعزيز العلاقات بين مصر وتركيا في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة والنقل والطاقة.

وقال العجواني، إن الجمعية تدعم خطط مصر للإصلاح الاقتصادي والتنمية الصناعية، مؤكدا تواصل العمل مع حكومة البلدين من أجل تحقيق هذه الأهداف.

الاعمال المصريين التنمية الصناعية الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات بين مصر وتركيا المهندس حماده العجواني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

حقيقة توقيع فيفا إيقافا جديدا للقيد على الزمالك

ترشيحاتنا

كمية كبيرة من الصواريخ.. سيارة تكشف عن وكر تصنيع الألعاب النارية بالفيوم

جبالي: عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية عكست وعي شعب مصر العظيم

قوات الاحتلال تشن هجوما بالمدفعية والمسيرات على مختلف المدن اللبنانية

جبالي للرئيس السيسي: أعانكم الله على المسئولية ووفقكم لما فيه الخير لأبناء مصر

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

أفضل 30 دعاء بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر لسعة الرزق والفرج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فيديو

اكتشفه علماء ألمان.. سر لوح اللعنة المخصص لاستحضار الشيطان| فيديوجراف

ظهور دببة الشمس وكائنات فضائية.. أغرب أحداث 2023

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ