جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين تهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات

هنأت جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين تومياد، برئاسة نهاد اكينجي، ونائبه المهندس حماده العجواني، الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بولاية رئاسية ثالثة.

وأصدرت الجمعية بيانًا قالت فيه: "تتقدم جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين تومياد بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بولاية رئاسية ثالثة”.

وقالت الجمعية إنهم يتطلعون إلى مواصلة وزيادة التعاون مع مصر في الفترة القادمة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لمصر وتركيا.

وأوضح المهندس حمادة العجواني، أن رجال الأعمال المصريين والأتراك على ثقة بأن الرئيس السيسي سيواصل العمل على تعزيز العلاقات بين مصر وتركيا في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة والنقل والطاقة.

وقال العجواني، إن الجمعية تدعم خطط مصر للإصلاح الاقتصادي والتنمية الصناعية، مؤكدا تواصل العمل مع حكومة البلدين من أجل تحقيق هذه الأهداف.