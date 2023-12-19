آثار القاهرة تكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

كشفت الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

وأعلن عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الثاني 2023-2024، وأنها سوف تبدأ يوم الخميس الموافق 2 يناير.

وأكد أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2023 - 2024، سوف تكون حضوريا بالكلية وخلال فترات على مدار اليوم، وان امتحانات الفرقة الأولي والثانية تعقد في تمام الساعة صباحا حتي الساعة الثانية عشر ظهرآ، بينما تعقد امتحانات الفرقة الثالثة والرابعة من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرآ حتي الساعة الثالثة والنصف عصرآ.

جامعة القاهرة

وعلى جانب آخر بعث الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالأصالة عن نفسه وباسم مجلس الجامعة برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصر فى موقع الريادة عربيًا وإقليميا ودوليا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الشعب المصري اختار الرئيس السيسي بوعى أبنائه وحسهم الوطنى بنسبة مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية، والجامعة كجزء من منظومة التعليم العالي فى مصر شهدت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الدولة تحقيق طفرات تميز على جميع المستويات التعليمية والبحثية وامتلكت برعاية القيادة السياسية كل مقومات المنافسة العالمية.

جدير بالذكر أن المجتمع الأكاديمي بجامعة القاهرة شهد خلال فترة الانتخابات الرئاسية بالداخل حضورًا كثيفًا من منسوبي جامعة القاهرة للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بكل حرية حيث خرجت 15 موجة انتخابية ومشاركة واسعة من المسيرات الحاشدة والهتافات الوطنية على مدار ثلاثة أيام، وقدمت صورة مشرفة تعكس وعي المجتمع الأكاديمي والطلابي بأهمية المشاركة الحرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية.