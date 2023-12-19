سفيرة البحرين بالقاهرة تشارك في افتتاح معرض الفنان التشكيلي فاروق مصطفى

شاركت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل ، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، في افتتاح معرض الفنان التشكيلي الكبير فاروق مصطفى "حكايتي مع الزمان"، بدار الأوبرا المصرية بالزمالك.

وأشادت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، بما ضمه المعرض من أعمال فنية تعكس لمحات من التراث والفلكلور وجمال الطبيعة، مؤكدة أهمية الفن التشكيلي في مد جسور التواصل الحضاري بين الشعوب، ومناصرة قضايا الأمة الإسلامية.

وشهد المعرض حضور العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية منهم السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون العربية والأمن القومي، والسينارست والناقد الفني فاروق عبد الخالق، والفنان أحمد عبد المجيد، والإعلامي مصطفى كفافي، والكاتبة الصحفية مروة الطوبجي رئيسة تحرير مجلة نصف الدنيا، والكاتبة الصحفية هبه باشا والكاتبة الصحفية أميرة منتصر، وعدد من كبار الفنانين التشكيليين في مصر والوطن العربي.

وضم المعرض 60 لوحة فى مجال التصوير الزيتى تحكى جانبًا من حياة الفنان فاروق مصطفى والتى تأثر فيها بجمال الطبيعة والتراث والعادات والتقاليد المصرية وصاغها برؤيته الفنية الفريدة.

جدير بالذكر أن الفنان التشكيلى فاروق مصطفى أحد أبطال حرب أكتوبر، ولد عام 1945 ونشأ فى بيئة فنية وخالط العديد من كبار التشكيليين منهم، حصل على بكالوريوس الفنون والتربية، عضو فى نقابة التشكيليين، حصل جائزة الإبداع في التصوير الزيتي في معرض أمجاد الثورة عام 1968، وتم تصنيفه عام 1994 ضمن قائمة "الأربعون فنًانًا" على مستوى العالم في أحد المسابقات الفنية الدولية، أقام أكثر من 30 معرضًا فرديًا وجماعيًا داخل مصر وخارجها وله مقتنيات لدى الوزارات والهيئات والأفراد.

وحصل على عدة جوائز وأنواط وميداليات وشهادات التقدير المحلية والعالمية، وله العديد من المقتنيات لدى المؤسسات الدولية ووزارات الخارجية والتعليم رجال الأعمال.