عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضباعني: المالية حريصة على حصر المجتمع الضريبي لتحصيل حقوق الدولة من المواطنين

صدى البلد

أكد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة على حصر المجتمع الضريبي ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا كمنظومتى الإيصال والفاتورة الإلكترونية، ساهما بشكل كبير فى تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى إلتزام الممولين من عدمه .

وقال "رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، إن المصلحة تصدر حاليا شهادة(نموذج رقم3) تفيد إلتزام الممولين أو المسجلين الملتزمين بإصدار(فواتير/أو إيصالات )إلكترونية حسب الأحوال ، موجها الممولين أو المسجلين الذى صدرت لهم الشهادة بالإلتزام بوضعها فى مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع ، جاء ذلك  وفقا لقرار وزير المالية رقم309 لسنة 2023 والذى نص على إضافة فقرة جديدة للمادة34 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

ترشيحاتنا

الأهلي في المونديال.. الفريق يستأنف تدريباته بجدة

جهاد جريشة: ركلة جزاء فلومينينسي أمام الأهلي صحيحة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية

أول تعليق من الحوثيين على إعلان واشنطن تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات

الأول بتر ساقها والثاني أنهى حياتها بالمستشفى.. قصة مؤثرة لطفلة ضحية قصفين إسرائيليين

كمية كبيرة من الصواريخ.. سيارة تكشف عن وكر تصنيع الألعاب النارية بالفيوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فيديو

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

اكتشفه علماء ألمان.. سر لوح اللعنة المخصص لاستحضار الشيطان| فيديوجراف

ظهور دببة الشمس وكائنات فضائية.. أغرب أحداث 2023

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ