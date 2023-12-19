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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصدار لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكيانات الشبابية والدعوة لانتخابات مجلس الإدارة

صدى البلد

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكيانات الشبابية، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الاتحاد، انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء ٢٠٢٣-٢٠٢٧، وأهدافها نحو تنمية الولاء والانتماء لدى الشباب المصري، والاستثمار في المجموعات الشبابية لخدمة الوطن والدولة المصرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن اتحاد الكيانات الشبابية سيكون داعماً قوياً للشباب المصري، وسيعمل على تحقيق أهدافه ورؤيته، والتي تتمثل في بناء جيل من الشباب القادر على المشاركة الفعالة في المجتمع، كما أكد على دعمه الكامل والخاص للكيانات الشبابية الفاعلة والتي تمثل أكثر من 43 كيان شبابي في الـ ٢٧ محافظة، وذلك بما يتوافق مع الرؤية المستمدة من رؤية بناء الجمهورية الجديدة واهتمامها بتعزيز الوعي لدى الشباب المصري، مشيراً إلى الاهتمام بتلك الكيانات يعكس إيمان وثقة الدولة المصرية في دور الشباب في تطوير المجتمع وتعزيز مكانته.

ودعا الدكتور أشرف صبحي إلى عقد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص الوزارة على إشراك الشباب في صناعة القرار، مشيراً إلى أن إصدار لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكيانات الشبابية يأتي في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتنظيم العمل الشبابي، وتوفير الإطار القانوني اللازم لممارسة الأنشطة الشبابية.

وتضمنت اللائحة الجديدة تنظيم عمل الاتحاد واختصاصاته، وشروط عضوية الاتحاد، والانتخابات، ونظام العمل.

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