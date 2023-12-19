27 ديسمبر.. المطاعم تعقد عموميتها وتناقش تقرير نشاط لجنة تسيير أعمالها وميزانيتها

تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية جمعيتها العمومية العادية برئاسة عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر الجارى بالمطعم العائم “هابي دولفين” في القاهرة.

وقال أحمد الناظر، المدير التنفيذى لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة مدعوون لحضورالجمعية العمومية اعتباراَ من الحادية عشرة من صباح الأربعاء 27 ديسمبر الحالى.

وأضاف أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع، فسوف يؤجل الأجتماع إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً فى نفس اليوم وفى نفس المكان، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر.

وأوضح أن الجمعية العمومية للغرفة ستناقش فى جدول أعمالها، تقرير نشاط لجنة تسيير أعمالها عن العام المالى 2022 - 2023، وكذلك استعراض واعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن الســـنة الماليــة 2022 - 2023 والموافقة على الموازنة التقديرية للعام المالى2023 - 2024.

وأشار المدير التنفيذى للغرفة إلى أن الجمعية العمومية تستعرض أيضاً وتناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص القوائم المالية للغرفة ، وإبراء ذمة لجنة تسيير أعمال الغرفة.

وعن الشروط الخاصة بحضور الجمعية العمومية، أوضح أحمد الناظر، أنه يقتصر فقط على الأعضاء السارى تراخيـص منشآتهم (الصادرة من وزارة السياحة والآثار) حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، شريطة سداد كافة الإشتراكات المستحقة للغرفة قبل انعقاد الجمعية العمومية للغرفـــة فى 27 ديسمبر 2023، ويمكن السداد حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 26 ديسمبر 2023 بإيصال سداد البنك بمقر الغرفة.

وأكد الناظر أن المادة 18 من القانون رقم 27 لسنة 2023، نصت على الآتى: أن يكون حق التصويت لممثل المنشأة لدى الغرفة، ويجوز للمدير المسئول عنها التصويت بموجب توكيل خاص صادر عن الممثل القانونى لها موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وكذلك عدم جواز الإنابة أو التفويض فى عملية التصويت، وضرورة إخطار وزارة السياحة والغرفة رسمياً بممثل واحد للمنشأة.

وشدد على أنه لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر فى غير الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك فيما عدا ما يتكشف أثناء نظر هذه الموضوعات.

وأكد المدير التنفيذى لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الجهاز الإدارى للغرفة مستعد لتلقى رغبات أعضاء الجمعية العمومية فى توجيه أى استفسارات إلى لجنة تسيير أعمال الغرفة بشأن عناصر تقرير اللجنة أو الميزانية، قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية بمدة لات قل عن 3 أيام على أن يتم إرسال الاستفسارات كتابة باسم رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفه وإرسالها بالبريد الإلكترونى [email protected] أو تسليمها بمقر الغرفة بالقاهرة، وذلك فى موعد أقصاه يوم الخميس 21 ديسمبر 2023، وذلك فى إطار حرص الغرفة على وقت الجمعية العمومية.