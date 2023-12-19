برلماني يكشف التحدي الأكبر أمام الرئيس السيسي في الولاية الجديدة.. فيديو

أوضح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقائه اليوم ببرنامج صباح الورد، أهم التحديات التي ستواجه الرئيس السيسي الفترة المقبلة.

وقال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب،: "ندعو للرئيس السيسي بالمزيد من النجاح والتوفيق، موضحا أن المهمة ليست سهلة أمام الرئيس السيسي.

وأضاف: "التحديات كثيرة أمام الرئيس السيسي، أهمها الحرب في غزة، فضلا عن الاوضاع الاقتصادية، وتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري، واستكمال التنمية"، معقبا: "التحدي الأكبر هو تحقيق آمال وتطلعات ألدولة المصرية".



وأشار النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: خروج المصريين بهذا الشكل في الانتخابات كان وقوفا إلى جانب القضية الفلسطينية".

