عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لا تتفق مع الجمهورية الجديدة.. جبالي ينتقد الحكومة لهذا السبب

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي انتقادا شديدا للحكومة مع بداية مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة.    

 وقال جبالي ان بعض مواد القوانيين تصلنا من الحكومة بصورة لا تتفق مع الجمهورية الجديدة من حيث الصياغة والاصول التشريعية والدستورية للعمل التشريعي.                                                          

وقال جبالي: مش عاوز اقول اكثر من كده.

من جانبه رد المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، قائلا ان الحكومة لا تقصد ابدا الدفع باي تشريعات بها مخالفة او سبه مخالفة دستورية وانه يتم مراجعة التشريعات ودراستها بعناية شديدة وباكثر من مرحلة للحكومة ومن خلال متخصصين.                       

وعقب جبالي علي الوزير قائلا: ما يلفت نظري هو تكرار نفس الخطأ والمجادلة فيه ثم العودة الي نفس الخطأ ونفس المجادلة وهذا امر غير مقبول الوقوع في الخطا مرة جائز ولكن الاصرار عليه من متخصص يضع الجميع في مأزق وارجوا مراعاة ذلك ومراعاة دور مجلس النواب وأن من واجبة ودورة مراقبة الحكومة وليس العكس ومجلس النواب هو صاحب الكلمة الاخيرة وهولاء النواب هم ممثلي للشعب من كافة محافظاته والدستور ينص علي ان الشعب هو مصدر السلطات.

ونال كلام جبالي تصفيق حاد من النواب، وامام الموقف الصارم من رئيس المجلس قال فؤاد انه سوف ينقل الصورة للحكومة.

نقابة التكنولوجيين قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

ترشيحاتنا

وزيرة الخارجية الفرنسية: نأمل التوصل إلى هدنة فورية ودائمة في غزة

الأهلي في المونديال.. قرار عاجل من كولر قبل استئناف التدريبات استعدادا للبرونزية

بينها السكر والأرز| خفض أسعار 7 سلع غذائية بنسبة 25%.. وطرحها في 7075 منفذا| اعرف الأماكن

الأهلي في المونديال.. الفريق يستأنف تدريباته بجدة

جهاد جريشة: ركلة جزاء فلومينينسي أمام الأهلي صحيحة

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فيديو

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

اكتشفه علماء ألمان.. سر لوح اللعنة المخصص لاستحضار الشيطان| فيديوجراف

ظهور دببة الشمس وكائنات فضائية.. أغرب أحداث 2023

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ