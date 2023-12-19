لا تتفق مع الجمهورية الجديدة.. جبالي ينتقد الحكومة لهذا السبب

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي انتقادا شديدا للحكومة مع بداية مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة.

وقال جبالي ان بعض مواد القوانيين تصلنا من الحكومة بصورة لا تتفق مع الجمهورية الجديدة من حيث الصياغة والاصول التشريعية والدستورية للعمل التشريعي.

وقال جبالي: مش عاوز اقول اكثر من كده.

من جانبه رد المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، قائلا ان الحكومة لا تقصد ابدا الدفع باي تشريعات بها مخالفة او سبه مخالفة دستورية وانه يتم مراجعة التشريعات ودراستها بعناية شديدة وباكثر من مرحلة للحكومة ومن خلال متخصصين.

وعقب جبالي علي الوزير قائلا: ما يلفت نظري هو تكرار نفس الخطأ والمجادلة فيه ثم العودة الي نفس الخطأ ونفس المجادلة وهذا امر غير مقبول الوقوع في الخطا مرة جائز ولكن الاصرار عليه من متخصص يضع الجميع في مأزق وارجوا مراعاة ذلك ومراعاة دور مجلس النواب وأن من واجبة ودورة مراقبة الحكومة وليس العكس ومجلس النواب هو صاحب الكلمة الاخيرة وهولاء النواب هم ممثلي للشعب من كافة محافظاته والدستور ينص علي ان الشعب هو مصدر السلطات.

ونال كلام جبالي تصفيق حاد من النواب، وامام الموقف الصارم من رئيس المجلس قال فؤاد انه سوف ينقل الصورة للحكومة.