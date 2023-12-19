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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مذكرة تفاهم بين الجامعة الأمريكية ومؤسسة التراث غير الربحية لتطوير أساليب رقمية مبتكرة

صدى البلد

وقعت مكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة التراث غير الربحية بالمملكة العربية السعودية والمتخصصة في الحفاظ على التراث السعودي والعربي والإسلامي على مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تطوير أساليب رقمية مبتكرة للحفاظ على التراث والتاريخ وذلك كجزء من التزام المؤسستين المشترك لحماية التراث والحفاظ عليه. 

وقع مذكرة التفاهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث غير الربحية والدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتوضح لمياء عيد، العميد المؤقت لمكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتقنيات التعلم أن مكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة التراث تشتركان في رؤية وهدف مشترك وهو الالتزام بالحفاظ على التراث الثقافي الغني وحمايته. "نحن ملتزمون بخلق وإنتاج ونشر المعرفة ليس على المستوي الوطني والإقليمي فحسب بل أيضاً على نطاق عالمي."

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تتضمن الشراكة بين الجامعة ومؤسسة التراث على التعاون في مجالات الأدب والترجمة إلى جانب مبادرات بحثية نظرية وميدانية لا سيما في مجال التراث الحضري والترميم المعماري، تهدف المبادرة أيضاً إلى إثارة اهتمام المجتمع بالتاريخ والتراث والاستثمار في الحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية وذلك عن طريق تسهيل الاطلاع على التراث الثقافي من خلال المنصات الرقمية والتركيز على التوثيق من خلال البحث والنشر وإنتاج الأفلام الوثائقية والفاعليات الثقافية المشتركة.

وأكدت عيد أن تأثير هذه الشراكة سيكون موضع تقدير للأجيال القادمة. " في عصر يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع، لا غنى عن هذه الجهود المشتركة لضمان حماية مجموعاتنا الفريدة والنادرة لصالح الأجيال القادمة، لا سيما من خلال أساليب رقمية مبتكرة."

الجامعة الأمريكية الجامعة الامريكية بالقاهرة مؤسسة التراث التراث السعودي والعربي والإسلامي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الدكتور أحمد دل ال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة

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