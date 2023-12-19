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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يُكرم متطوعي الوزارة المُشاركين في معرض «إيديكس» للسلاح

صدى البلد

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فريق عمل شباب متطوعي وزارة الشباب والرياضة المشاركين في تنظيم معرض" إيديكس للسلاح 2023" في نسخته الثالثة لعرض أحدث المنظومات الدفاعية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

بدأ اللقاء بعرض فيلم وثائقي عن مشاركة متطوعي وزارة الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات المعرض تناول مقتطفات من الفعاليات، بالإضافة إلى آراء بعض العارضين والوفود  في المنظمين من المتطوعين، ثم عرض أحد الشباب المتطوعين تجربته في المشاركة في تنظيم هذا الحدث للمرة الثالثة على التوالي.


في كلمته، توجه الدكتور أشرف صبحي، بالشكر والتقدير لكل القائمين على هذا التنظيم المشرف لفريق عمل وشباب واعد، حيث استطاع أن يظهر مصر  بصورة مشرفة تحدثت عنها كل الوفود التي شاركت في الحدث..

وأكد الدكتور أشرف صبحي، الدور الرائد لوزارة الشباب في تكوين شباب واعد قادر على تمثيل مصر في جميع المحافل.

وذكر أن هذا اللقاء بفريق العمل تكريماً لهم على ما بذلوه من جهد في العمل طوال فترة المعرض، قائلًا: "متطوعو وزارة الشباب والرياضة أصبح اسما يتباهى به الجميع، فالمرافق والمتطوع هو الصورة الذهنية التي تظل عالقة في الأذهان".

وأوضح الوزير أن وزارة الشباب والرياضة تولي عناية خاصة لقيمة التطوع، وتشجع الشباب على المشاركة التطوعية، وتتبني جميع المبادرات والبرامج التي تشجع الشباب على المشاركة التطوعية في تنظيم برامج ومشروعات وأحداث الوزارة المختلفة، فضلاً عن المشاركة المميزة للشباب في تنظيم البطولات الدولية التي تستضيفها مصر.

وعبر فريق العمل وشباب المتطوعين عن شكرهم لوزارة الشباب والرياضة على إتاحة هذه الفرصة ودعمها المقدم من كل القائمين  على الحدث، الذي يعد أكثر  النسخ المنظمة التي بنيت على ما سبق من تجارب  التي تلخصت مهامها في مرافقه الوفود، والترجمة بين الشركات، والتطور الذي حدث في هذه النسخة هو الترجمة بثلاث لغات إنجليزي وفرنساوي وكوري.

واختتم اللقاء بتكريم فريق العمل من وزارة الشباب والرياضة، وتكريم الشباب قادة المجموعات والشباب المتطوعين والتقاط الصورة التذكارية مع  فريق العمل.

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