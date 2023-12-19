تحذير عاجل من جنوب إفريقيا لهذة الفئة من مواطنيها بشأن إسرائيل

احذروا المحاكمة..

أصدرت السلطات في جنوب إفريقيا تحذيرا لمواطنيها من مزدوجي الجنسية من الانضمام إلى قوات الاحتلال في حربها على قطاع غزة.

وذكرت السلطات في جنوب أفريقيا - بحسب شبكة فلسطين الإخبارية - إن هذا يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية مما يجعلهم عرضة للمحاكمة في البلاد".

وكان وزارة خارجية جنوب أفريقيا في وقت سابق نددت بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين واعتبرتها إبـ ـادة جماعية

وقالت الوزارة : قدمنا ملفا للمحكمة الجنائية الدولية اعتراضا على جرائم الحرب الإسرائيلية وتنديدا بجرائم نتنياهو

وأضافت : دعونا دول العالم عبر مجلس الأمن لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وتابعت: جنوب أفريقيا دعمت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

كما أشادت خارجية جنوب أفريقيا بالدور المحوري الذي لعبته مصر بشأن القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن جنوب أفريقيا دعمت مبادرة الحكومة المصرية بشأن تعزيز السلام في المنطقة

واتمت الوزارة : نواصل انخراطنا مع مصر كأعضاء في الاتحاد الأفريقي لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

