عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احذروا المحاكمة..

تحذير عاجل من جنوب إفريقيا لهذة الفئة من مواطنيها بشأن إسرائيل

ارشيفي
ارشيفي

 أصدرت السلطات في جنوب إفريقيا تحذيرا لمواطنيها من مزدوجي الجنسية من الانضمام إلى قوات الاحتلال في حربها على قطاع غزة.

وذكرت السلطات في جنوب أفريقيا - بحسب شبكة فلسطين الإخبارية - إن هذا يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية مما يجعلهم عرضة للمحاكمة في البلاد".

وكان وزارة خارجية جنوب أفريقيا في وقت سابق نددت  بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين واعتبرتها إبـ ـادة جماعية

وقالت الوزارة : قدمنا ملفا للمحكمة الجنائية الدولية اعتراضا على جرائم الحرب الإسرائيلية وتنديدا بجرائم نتنياهو

وأضافت : دعونا دول العالم عبر مجلس الأمن لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وتابعت: جنوب أفريقيا دعمت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة

كما أشادت خارجية جنوب أفريقيا بالدور المحوري الذي لعبته مصر بشأن القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن جنوب أفريقيا دعمت مبادرة الحكومة المصرية بشأن تعزيز السلام في المنطقة

واتمت الوزارة : نواصل انخراطنا مع مصر كأعضاء في الاتحاد الأفريقي لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستقبل مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.. صور

رشقات صاروخية.. انفجارات قوية تهز تل أبيب وضواحيها

السيسي لمرشحي الرئاسة 2024: الحوار بين مختلف الأطياف السياسية سمة للجمهورية الجديدة

حكم دولي سابق: كهربا كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام فلومينينسي

المتحدث باسم اليونيسف: الاحتلال يقتل الأطفال المتعافين في مستشفيات غزة

تصويت لوقف الحرب.. كيف دعم المصريون أهالي غزة في شخص الرئيس؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

فيديو

هنا شيحة من الجونة: السينما مرآة المجتمع والاهتمام بقضايا فلسطين واجب| فيديو

بعد انفصالها عن حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراء جديدًا مع روتانا|فديوجراف

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ