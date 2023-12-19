الضرائب المصرية تحتفل بأبنائها العاملين حاملي الماجستير والدكتوراه

قال " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية " أن تكريم العاملين المتفوقين علميًا من أهم أولويات مصلحة الضرائب المصرية ، وذلك لدورهم في النهوض بمصرنا الحبيبة والعمل على استغلال هذه الطاقات العلمية.

وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن مصلحة الضرائب المصرية زاخرة بالكفاءات العلمية و التي تنعكس بدورها علي الأداء في العمل ، مضيفًا أن مصلحة الضرائب المصرية معروفة بأنها ولادة لأجيال من العاملين ذوى الكفاءة ، والذي من شأنه وضع مصلحة في مصاف الجهات الحكومية المميزة ، معرًبًا عن سعادته العارمة بكونه فرد من فريق مصلحة الضرائب المصرية و انتمائه لها.



ومن جانبها قالت " رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " "أتشرف بحضوري هذا اللقاء و هو من أقرب اللقاءات إلى قلبي ، و هذا التجمع الرائع تفتخر به مصلحة الضرائب ، و يتم بتكريم المتفوقين بالوجه اللائق الذين يستحقونه ، معربة عن سعادتها لمشاركة الزملاء الذين يتم تكريمهم لحصولهم علي الماجستير و الدكتوراه رغم إنشغالهم الشديد في العمل ، لكن إنشغالهم بالعمل لم يقف أمام طموحهم العلمي ، مشيرة إلى أن هذا عهدها بهم دائما ، قائلة أنتم المستقبل ، و مصلحة الضرائب تفتخر بكم ، و كلكم قادة في أماكنكم حتى لو لم تتقلدوا مناصب في أماكنكم ، فالقائد لا يلزمه المنصب ، و لكن هو قائد بأعماله و رؤيته في العمل ، و التفوق العلمي يرتفع بصاحبه و يوسع مداركه ، و يجعله يطور من أدائه و يأتي بكل ماهو جديد ، و في وسط الجمع لا يسعني سوي القول بأني أعجز عن التعبير عن سعادتي ، و أتمني من قلبي إستمرار هذا النجاح ، و أتمني من الله النجاح و التوفيق و السداد لزملائي الأعزاء و أن تتوالى هذه اللقاءات التي تحتفي بها مصلحة الضرائب بأبنائها .

وأشادت " رشا عبد العال " بدور الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإتصال ، ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب علي التنظيم الرائع لهذا الإحتفال ، و نوهت علي أنها على عهدها بهم من كونهم يبذلون المجهود الكبير لإخراج هذا الإحتفال بالشكل الملائم الذي بناسب هذا الحدث .

وقال " عاطف حمدي رئيس قطاع الحصر و الإقرارات " النجاح يأتي بعد مشقة وتعب فالشكر موصول للزملاء الأعزاء المكرمين اعلي تعبهم ،و لزملاؤنا من الآباء و الأمهات الذين يكرم أبناؤهم ، ونأمل أن يكون القادم أفضل بسواعدكم وجهودكم .



وأعرب " حجاج عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصال " عن سعادته بوجوده في هذا الجمع الغفير وسط الزملاء المتفوقين علميا لتكريمهم ، و تكريم المتفوقين من أبنائهم ، و النبت الطيب يأتي من الأرض الطيبة ، و مصلحة الضرائب المصرية هي الأرض الطيبة التي تنبت لنا العناصر البشرية المميزة و التي جئنا اليوم لتكريمها.

شهادات تقدير

وفي ختام الاحتفال قامت " رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " بتوزيع شهادت تقدير على العاملين المتفوقين الحاصلين على الماجستير و الدكتوراه.

ومن الجدير بالذكر أنه لقد حضر الاحتفال عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن الحرة ، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة و مدير عام الموقع الإلكتروني ، و عدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية ، وتم خلال الحفل عرض فيلم قصير عن دور مصر في مساندة القضية الفلسطينية، و تم تكريم العاملين من حاملي الماجيستير و الدكتوراه ، و الذين كانوا يرتدون وشاح يحتضن فيه علم مصر الحبيبة علم فلسطين ، هذا بالإضافة إلى تكريم أبناء العاملين من المتفوقين في الشهادات الجامعية.