عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب المصرية تحتفل بأبنائها العاملين حاملي الماجستير والدكتوراه

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

قال " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة لضرائب المصرية " أن تكريم العاملين المتفوقين علميًا من أهم أولويات مصلحة الضرائب المصرية ، وذلك لدورهم في النهوض بمصرنا الحبيبة والعمل على استغلال هذه الطاقات العلمية.

وأوضح " الدكتور فايز الضباعني " أن مصلحة الضرائب المصرية زاخرة بالكفاءات العلمية و التي تنعكس بدورها علي الأداء في العمل ، مضيفًا أن مصلحة الضرائب المصرية معروفة بأنها ولادة لأجيال من العاملين ذوى الكفاءة ، والذي من شأنه وضع مصلحة في مصاف الجهات الحكومية المميزة ، معرًبًا عن سعادته العارمة بكونه فرد من فريق مصلحة الضرائب المصرية و انتمائه لها.


ومن جانبها قالت " رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " "أتشرف بحضوري هذا اللقاء و هو من أقرب اللقاءات إلى قلبي ، و هذا التجمع الرائع تفتخر به مصلحة الضرائب ، و يتم بتكريم المتفوقين بالوجه اللائق الذين يستحقونه ، معربة عن سعادتها لمشاركة الزملاء الذين يتم تكريمهم لحصولهم علي الماجستير و الدكتوراه رغم إنشغالهم الشديد في العمل ، لكن إنشغالهم بالعمل لم يقف أمام طموحهم العلمي ، مشيرة إلى أن هذا عهدها بهم دائما ، قائلة أنتم المستقبل ، و مصلحة الضرائب تفتخر بكم ، و كلكم قادة في أماكنكم حتى لو لم تتقلدوا مناصب في أماكنكم ، فالقائد لا يلزمه المنصب ، و لكن هو قائد بأعماله و رؤيته في العمل ، و التفوق العلمي يرتفع بصاحبه و يوسع مداركه ، و يجعله يطور من أدائه و يأتي بكل ماهو جديد ، و في وسط الجمع لا يسعني سوي القول بأني أعجز عن التعبير عن سعادتي ، و أتمني من قلبي إستمرار هذا النجاح ، و أتمني من الله النجاح و التوفيق و السداد لزملائي الأعزاء و أن تتوالى هذه اللقاءات التي تحتفي بها مصلحة الضرائب بأبنائها .

  وأشادت " رشا عبد العال " بدور الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإتصال ، ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب علي التنظيم الرائع لهذا الإحتفال ، و نوهت علي أنها على عهدها بهم من كونهم يبذلون المجهود الكبير لإخراج هذا الإحتفال بالشكل الملائم الذي بناسب هذا الحدث .

  وقال " عاطف حمدي رئيس قطاع الحصر و الإقرارات "  النجاح يأتي بعد مشقة وتعب فالشكر موصول للزملاء الأعزاء  المكرمين اعلي تعبهم  ،و لزملاؤنا من الآباء و الأمهات الذين يكرم أبناؤهم ، ونأمل أن يكون القادم أفضل بسواعدكم وجهودكم .


وأعرب " حجاج عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصال  " عن سعادته بوجوده في هذا  الجمع الغفير وسط الزملاء المتفوقين علميا لتكريمهم ، و تكريم المتفوقين من أبنائهم ، و النبت الطيب يأتي من الأرض الطيبة ، و مصلحة الضرائب المصرية هي الأرض الطيبة التي تنبت لنا العناصر البشرية المميزة و التي جئنا اليوم لتكريمها.

شهادات تقدير 

وفي ختام الاحتفال قامت " رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " بتوزيع شهادت تقدير على العاملين المتفوقين الحاصلين على الماجستير و الدكتوراه.  

ومن الجدير بالذكر أنه  لقد حضر الاحتفال عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار المهن الحرة ، ومها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة و مدير عام الموقع الإلكتروني ، و عدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية ، وتم خلال الحفل عرض فيلم قصير عن دور مصر في مساندة القضية الفلسطينية، و تم تكريم العاملين من حاملي الماجيستير و الدكتوراه ، و الذين كانوا يرتدون وشاح  يحتضن فيه علم مصر الحبيبة علم فلسطين ، هذا بالإضافة إلى تكريم أبناء العاملين من المتفوقين في الشهادات الجامعية.

الضرائب الماجستير الدكتوارة مصر كفاءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

الذهب يتراجع بشكل مفاجئ بعد قفزة عالمية|وهذا سعر عيار 21 الآن بمصر

خلي بالك.. حالات تعطي الحق للكهرباء في رفع العداد

ترشيحاتنا

لفتة طيبة من الرئيس السيسي تجاه منافسيه في الانتخابات الرئاسية.. ماذا فعل

الحوثيون: بريطانيا وفرنسا وأمريكا تستهدف طائراتنا المسيرة في البحر الأحمر

بعد اعتراض 3 صواريخ.. إغلاق مطار تل أبيب

محكمة ألمانيا العليا تأمر بإعادة الانتخابات الوطنية لعام 2021 في برلين

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الإحتلال

الرئيس السيسي يستقبل مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

مفاجأة صادمة| اعترافات برازيلية بضربة جزاء للأهلي.. وهذه مفاجأة التحكيم

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

فيديو

هنا شيحة من الجونة: السينما مرآة المجتمع والاهتمام بقضايا فلسطين واجب| فيديو

بعد انفصالها عن حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تتخذ إجراء جديدًا مع روتانا|فديوجراف

القوات البحرية تستلم الفرقاطة "القدير" من طراز MEKO-A200| فيديو وصور

الله سيذلكم.. جندي إسرائيلي منسحب من غزة يوجه رسالة قوية لبلاده| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ