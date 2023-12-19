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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نستهدف الوصول للمونديال.. صبحي يطالب اتحاد الكرة ببذل الجهد للفوز بأمم أفريقيا

صدى البلد

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، وذلك لمناقشة استعدادات المنتخب الأول لمبارياته في كأس الامم الافريقية في يناير المقبل التي تقام في كوت ديفوار وتختتم 11 فبراير 2024، بالاضافة الي استعدادات المنتخب الأوليمبي المشارك في أوليمبياد باريس 2024.

وخلال اللقاء شدد صبحي على ضرورة العمل على تحقيق من الأهداف المرجوة للمنتخبات الوطنية التي تلبي طموحات جماهير كرة القدم المصرية، مطالباً مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على بذل الجهد لضمان تحقيق المنتخب الاول لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

كما شدد على ضرورة تيسير جميع المتطلبات الخاصة باستعدادات المنتخب الأوليمبي وتهيئته لمشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية باريس 2024.  

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كافة المنتخبات وتذليل العقبات وحل كافة الأمور على الفور.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "لدنيا مستهدفات نعمل عليها خلال الفترة المقبلة، مثل الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية 2024 و2025، كذلك الوصول لكأس العالم 2026، والظهور خلال المنافسات بالشكل الذي يرضي الجماهير المصرية وبما يليق بكرة القدم المصرية ويكون لدينا شكل جيد جداً للمنتخب وليس مجرد المشاركة فقط، وكذلك الاستعداد الأمثل للمنتخب الأوليمبي لأوليمبياد باريس".

وفي ختام اللقاء توجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بالشكر علي الزيارة والدعم من قبل وزير الشباب والرياضة، ومؤازرة ودعم الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة لكافة المنتخبات الوطنية.

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