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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أستاذ فقه يوضح لأئمة لبنان قواعد الاجتهاد في المستجدات الحديثة الخاصة بالزواج

صدى البلد

قال الدكتور محمود حربي عبدالفتاح أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر: إن هناك قواعد حاكمة للاجتهاد في المستجدات الحديثة التي تخص الزواج، لذا تأتي أهمية نظرة الفقيه لهذه المستجدات ومدى مشروعيتها من خلال تنزيل القواعد الفقهية الحاكمة وتنزيل القواعد الشرعية على أرض الواقع بعد تطبيق أركان الزواج وشروطه والمفاسد والمصالح وقواعد قانون الأحوال الشخصية.

جاء ذلك خلال محاضرته تحت عنوان "فتاوى المستجدات في الزواج" ضمن الدورة التدريبية المكثفة التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لأئمة لبنان، عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

وأوضح الدكتور حربي أن الشرع الحنيف ضبط حركة الحياة بما يناسب مصلحة الإنسان التي تتفق مع ما أمر الله به تعالى عباده، لذلك أوضح الشرع كافة شروط صحة الزواج الصحيحة، وأسس اختيار الزوج والزوجة الذي على أساسه تبنى عماد المجتمعات وهي الأسر الصالحة الملتزمة بشريعة الإسلام السمحة.

ونصح المتدربين بأن يكونوا على دراية تامة بأصول الفقه الذي يحتاج من الفقيه إلى إتقانه والتنقل والتبحر في طلب العلم، وكذلك الصبر والاستعانة بالله على دوام المدارسة بجهد وإخلاص، وأن يحرصوا على انتهال العلم الصحيح من أهل الثقات العلماء العدول حتى يتكون لديهم الوعي الصحيح بالعلوم الشرعية.

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