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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حملة فريد زهران: لقاء السيسي بالمرشحين المنافسين يعبر عن مرحلة نضج سياسي

الرئيس السيسي ومرشحي
الرئيس السيسي ومرشحي الرئاسة المنافسين

قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث باسم حملة فريد زهران، المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية 2024، التي أعلنت نتيجتها أمس، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومرشحي الرئاسة بقصر الاتحادية، اليوم، لقاء محمود ويوضح أن مصر تمر بمراحل نضج سياسي حقيقي.

وأضاف “الشناوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن لقاء الفائز بمنافسيه فى انتخابات الرئاسة واستماعه اليهم وتحدثه معهم هو أمر لم نعتد عليه، وهو تأكيد واضح على ان القادم افضل لمصر والمصريين.

وأشار المتحدث باسم حملة فريد زهران، أن اللقاء بداية تعاون مثمر بين جميع أطراف العملية السياسية من أحزاب معارضة ورأس النظام الحاكم من اجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يهدف اليه الجميع، متابعاً: “لعل الأيام المقبلة تشهد ذلك من خلال استئناف فعاليات الحوار الوطنى فهو بمثابة طوق نجاة للوطن والمواطنين”.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، السادة المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالمرشحين، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، مشيراً إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.

من جانبهم حرص المرشحون الرئاسيون على توجيه التهنئة الرئيس، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية والإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا، معربين عن خالص تمنياتهم للرئيس بالتوفيق والسداد لما يحقق مصالح الوطن، التي تعد الهدف الأسمى لكافة الأطياف السياسية الوطنية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد عرض رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين، حيث ثمن الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة، مؤكداً أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكوناً جوهرياً لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.

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