الاحتلال: إصابة الجنود بأزمات نفسية بعد خروجهم جرحى من معارك غزة

كشف قسم التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن أزمات نفسية أصابت جنود الاحتلال خلال المعارك الدائرة في غزة، وفق ما ذكرت شبكة ايه بي سي نيوز الأمريكية.

وذكر قسم التأهيل أن 18% من الجنود الإسرائيليين المصابين يعانون أعراضا نفسية نتيجة ما لاقوه وشاهدوه في معارك غزة.



وسقط مئات الجنود قتلى بنيران المقاومة فضلا عن خروج مئات الآليات والمدرعات العسكرية من الخدمة ودمرت إما بشكل كامل أو جزئي.



في قطاع غزة، استشهد ما لا يقل عن 19453 شخصًا وأصيب أكثر من 52000 آخرين على يد القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وقُتل ما لا يقل عن 1200 شخص وأصيب 6900 آخرين على يد حماس والمقاومين الفلسطينيين الآخرين منذ 7 أكتوبر، وفقًا للجيش الإسرائيلي.