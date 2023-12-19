مستقبل وطن: لقاء السيسي مع مرشحي الرئاسة صورة حقيقية للتعددية فى الجمهورية الجديدة

ثمن القيادي بحزب مستقبل وطن سند السمالوسي، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مرشحي رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، وذلك عقب اعلان فوزه بالانتخابات وبحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس.

وأكد السمالوسي فى تصريحات له ، أن هذا المشهد الحضاري نموذج يحتذي فى شكل الحياة السياسية التي تقوم على التعددية فى الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مشاركة الأحزاب السياسية فى الانتخابات الرئاسية بارقة أمل للأحزاب نحو حياة سياسية فعالة وحقيقية..

وأضاف السمالوسي على الأحزاب السياسية استغلال حالة الانفتاح السياسي وانفتاح المجال العام فى البلاد، من خلال الاستعداد لخوض مختلف الاستحقاقات الدستورية القادمة فى مجلس النواب أو المحليات .

وطالب الأحزاب بضرورة النزول للشارع وتكثيف قواعدها الشعبية والالتحام مع المواطنين فى الشارع ، والقيام بدورها المنوطه بها فى خدمة المواطن بما بعود على الحياة السياسية بفعالية حقيقية ودور حقيقي للأحزاب.