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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين تنظيم حزب الجيل: لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين المنافسين"مشهد راق"

أحمد محسن قاسم
أحمد محسن قاسم

وصف الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المرشحين المنافسيه له في الانتخابات الرئاسية، بأنه يعبر عن مشهد رقي واحترام، وانعكاس للحالة التي كانت لها العملية الانتخابية من نزاهة وشرف المنافسة.

وأضاف "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أن لقاء الفائز في الانتخابات الرئاسية مع المرشحين المنافسين، مشهد لم نعتد عليه كثيرًا، لكنه يحمل دلالات عن الواقع السياسي الذي تمربه مصر، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء أحد المكاسب المهمة من التعددية التي شهدتها الانتخابات الرئاسية، والتي يجب أن نحرص على استمرارها في المستقبل، لإحداث على رواج أكثر في الحياة السياسية المصرية.

وأشار أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أن هذا اللقاء يعزز لغة الحوار بين أطراف العملية السياسية، ويفتح قنوات جديدة للتواصل بين الأحزاب بمختلف مكوناتها، مثمنًا في هذا الصدد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار الحوار الوطني، كونه سمة أساسية في الجمهورية الجديدة.

ولفت أحمد محسن قاسم، إلى أن الجميع خرج من الانتخابات الرئاسية رابحًا، فما بين التعددية التي أثرت الحياة السياسية، وما بين المرشحون أنفسهم الذين تمكنوا من عرض أفكارهم وبرامجهم بحرية على المواطنين، لافتًا إلى تطلعاته لاستمرار تلك الحالة التي تعبر عن مستقبل أفضل للحياة السياسية والحزبية.

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