بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

في لفتة إنسانية، حرص محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، ومعه عدد من لاعبي الريدز، على زيارة أحد مستشفيات الأطفال في ليفربول وتوزيع الهدايا بمناسبة أعياد الكريسماس.

وفي سياق آخر عن محمد صلاح، كان مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين، كشف إمكانية جلب محمد صلاح إلى البطولة السعودية، مشيرًا إلى أن الفرصة قد تكون متاحة، لكن يتعين الاحترام لوضعه مع ليفربول.

وقال: "نحن نحترم ليفربول، وإذا كان هناك فرصة، يجب أن يكون هناك اهتمام مشترك من جميع الأطراف المشاركة".

وأضاف: “نعتبر محمد صلاح نجمًا كبيرًا ومرغوبًا في أي دوري، لكننا ندرك سعادته الحالية في ليفربول، ونحن نحترم هذا الوضع”.

وتابع: “وفي حال أتيحت الفرصة وكان هناك اهتمام متبادل، فإن القرار يعتمد على جميع الأطراف المعنية، مع المحافظة على احترامنا لنادي ليفربول واللاعب نفسه”.

IMG_9169