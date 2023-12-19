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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: المشهد الديمقراطي غير المسبوق للمصريين بالانتخابات الرئاسية يؤكد الاختيار الأصلح

الدكتورة رشا قلج
الدكتورة رشا قلج

هنأت الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية وتوليه ولاية رئاسية جديدة، لمدة 6 سنوات، بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، في ماراثون انتخابى شهد ملحمة وطنية سطرها المصريون في الخارج والداخل أمام صناديق الاقتراع، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها فخامة الرئيس السيسي لمصر.

وقالت في بيان لها اليوم : "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للرئيس السيسي وللشعب المصري على نجاح هذا الاستحقاق الدستوري وانتصار إرادة الشعب بفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة، أدعو الله أن تتكلل بالنجاح والتوفيق ويجني خلالها الشعب المصري ثمار التقدم والاستقرار.

وأشادت النائبة رشا قلج بالمشهد الديمقراطي غير المسبوق للمصرين خلال الانتخابات الرئاسية ونزولهم بكثافة أمام اللجان الانتخابية لاختيار الأصلح للسير نحو مستقبل أفضل من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

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