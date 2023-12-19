لا يعرف ماذا يريد| تطورات في انتقال مبابي لـ ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن آخر المستجدات حول مستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع باريس في صيف 2024، كما تربطه العديد من التقارير بالانتقال إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

وقال فريديريك هيرميل الصحفي الشهير بإذاعة "مونت كارلو" لصحيفة "آس" الإسبانية: "أعرف من مصدر موثوق أن مبابي لا يعرف ما يريد القيام به، ولا يعرف حتى الآن إذا كان سيجدد مع باريس أم سيتصل بفلورنتينو بيريز ليعلن عن رغبته في ارتداء القميص الأبيض".

وتابع : "الشك أمر جيد في الحياة، لكن إن أسأنا استخدامه ينقلب للضد، ويعكس تردد مبابي أنه في أعماقه لا يريد حقا التوقيع مع ريال مدريد. وإلا لكان قد فعل ذلك بالفعل في إحدى المناسبات العديدة التي تلقى فيها العروض".

واستكمل هيرميل: "إذا كان يريد الريال بقوة فإنه لم يكن سيفكر في البقاء ضمن المغامرة الباريسية ولن تحفزه أشياء جنونية مثل أن يصبح هدافا تاريخيا للدوري الفرنسي، ويبدو أنه يفضل الراحة الفرنسية على المخاطرة الإسبانية، إنه أمر محترم لكن هذا الشك الدائم بدأ يتحول إلى جريمة".