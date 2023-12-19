كأس العالم للأندية.. أول قرار من كولر بعد خسارة الأهلي أمام فلومينيسي

اعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قرار كولر مع لاعبي بعد الخسارة امس من فلومينيسي.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" مصدر بالأهلي : كولر سيجري تعديلات علي تشكيل الأهلي في آخر مواجهات كأس العالم للأندية ".



ومن المقرر أن يواجه فريق فلومينيسي البرازيلي الفائز من مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الأهلي بالخاسر من مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.