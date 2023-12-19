كان بالإمكان.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هزيمة الأهلي أمام فلومينيسي

علق الإعلامي ابراهيم فايق على هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي امس إمام نادي فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب إبراهيم فايق من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كان بالامكان افضل مما كان ".

ومن المقرر أن يواجه فريق فلومينيسي البرازيلي الفائز من مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الأهلي بالخاسر من مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.