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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

“النعماني” يعلن بدء تشغيل جهاز ليزر لتفتيت حصوات الكلى بالمستشفى الجامعي

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن بدء تشغيل جهاز ليزر لتفتيت حصوات الكلي بقسم المسالك البولية، بهدف خدمة المرضى المترددين علي وحدة مناظير المسالك البولية، وذلك بمبنى عبيد بمقر المستشفي الجامعي القديم.

وأكد انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين في كافة التخصصات، تم البدء في  تشغيل هذا الجهاز  والذي  سيساهم في القضاء علي قوائم إنتظار مرضي الحصوات المسالك البولية.

 

والحد من معدلات الفشل الكلوي، حيث يعد هذا الجهاز  الأحدث في علاج حصوات الكلي والمسالك لدي الأطفال والبالغين وكبار السن،  من محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة،

وخلال متابعة رئيس الجامعة لأعمال تشغبل الجهاز داخل وحده مناظير المسالك بالمستشفى الجامعي أكد ان قسم جراحة المسالك البولية بالجامعة يمتلك كافة الإمكانيات المادية والبشرية، والتي تجعله في مقدمه هذا التخصص في جامعات مصر وخارجها.

ويعد هذا الجهاز تكميلاً للأجهزة التي توجد بالقسم والتي تندرج نحو اجهزة التدخل الجراحي المحدود مثل جهاز تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية الذي تم توريده وتشغيلة منذ عامين.

وذكر الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان ذلك الجهاز تم التبرع به من شركه ABC العقارية وتقدر قيمته بمليون و٨٠٠ الف جنيه، ويعد إضافة ‏قوية لوحدة مناظير المسالك بالمستشفى الجامعي، حيث بعد هذا القسم من الأقسام الطبية المتميزة التي تقوم بعمل كافة عمليات مناظير المسالك للكلى والحالب والمثانة والبروستاتا.

 

كما يعد مدرسة لتدريب شباب الأطباء وتخريج أخصائيين لخدمة المرضى على المستوى المحلي والإقليمي.

وأوضح الدكتور عبد الباسط بدوي رئيس قسم المسالك، انه بواسطة ‏هذا الجهاز سوف يتم إستخدام المناظير المرنة لعلاج كافة أنواع الحصوات، فمرونة هذه المناظير ودقتها تجعلها أكثر اماناً وتمكنها من الوصول الى أى مكان فى الجهاز البولي.

وإلى اكثر الأماكن صعوبة، فتفتيت الحصوة بالليزر هي طريقة جراحية لإزالة حصوة كلوية، أو حالبية، أو مثانية، والتي تسبب ألماً حاداً عند تحركها ومضاعفات اخري مثل النزيف البولي والالتهابات المتكررة والضمور الكلوي واخيراً الفشل الكلوي الحاد او المزمن.

 

مستشفى سوهاج الجامعي

واضاف ان العملية تجرى تحت تخدير موضعي او عام وتعتبر أقل خطراً من الجراحة، كما يستطيع المريض ان يغادر المستشفى في نفس اليوم الذي تم به الجراحة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور الشاذلي صالح وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الباسط بدوي رئيس قسم المسالك.

والدكتور أحمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية وعدد من رؤساء الأقسام ونواب مدير المستشفى واعضاء هيئة التدريس والأطباء بكلية الطب.

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