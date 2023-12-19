بعد الهزيمة من فلومنينسي.. رقم سلبي تاريخي لـ الأهلي بكأس العالم للأندية

رصدت قناة "العربية" تقريرًا عن النادي الأهلي بعد فشله في الوصول للمباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية بعد الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي بهدفين مقابل لا شيء.

أرقام سلبية تاريخية للنادي الأهلي

وجاء في تقرير قناة العربية، أنه بعد هزيمته بهدفين مقابل لا شيء أمام فلومنينسي البرازيلي، عزز النادي الأهلي المصري من رقم سلبي جديد وتاريخي له في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف التقرير أن النادي الأهلي بات أكثر الفرق خسارة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية بـ 14 هزيمة بفارق خسارتين عن نادي أوكلاند سيتي النيوزلاندي، ومن ثم يأتي خلفهم في المركز الثالث نادي باتشوكا المكسيكي، ومازيمبي كلا منهما بـ 5 هزائم.

ولفت التقرير إلى أن استقبال الأهلي هدفين أمام الفريق البرازيلي أيضا عزز من رقمه كأسوأ خط دفاع في تاريخ البطولة برصيد 37 هدفا.

ويعتبر النادي الأهلي هو الفريق الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع 24 مباراة وفاز بالميدالية البرونزية 3 مرات.