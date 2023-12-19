بعد عرضه مقابل 500 ألف جنيه.. هذا النادي يرغب في ضم محمد صبحي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن رغبة نادي بيراميدز في ضم محمد صبحي حارس الزمالك.



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "بيراميدز يجدد المفاوضات مع محمد صبحي لضمه في يناير".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.