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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتحي اللو للتنمية توزع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية.. وقروض لدعم المشروعات الصغيرة في قليوب

صدى البلد

وزّعت مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية بمدينة قليوب، عضو التحالف الوطني الأهلي ، برعاية الحاج فتحي اللو ، رئيس مجلس الإدارة ، والسيدة سلوى نصار ، المدير التنفيذي للمؤسسة ، آلاف البطاطين على الأسر الأكثر احتياجاً بمدينة قليوب، لمجابهة فصل الشتاء ، وضمان حمايتهم من البرد القارس داخل المنازل في إطار مبادرة نحو شتاء دافئ جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً ، وفي إطار خطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء المالية عليهم

. تمويل للعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر :
وعلى صعيد التمكين الاقتصادي ومساندة المشروعات الصغيرة ، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، قدمت مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية تمويلاً للعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر ، حيث دعم الأكشاك بالبضائع والسلع الغذائية لتشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقضاء على البطالة ، والحصول على دخل ثابت يكفي لحياة كريمة .
وفي إطار الحماية الاجتماعية تقوم مؤسسة فتحي اللو بعمل رواتب شهرية على أكثر من ٢٥٠ أسرة خاصةً الحالات المرضية والأسر الأكثر احتياجاً لتعينهم على متطلبات حياتهم المعيشية ؛ بعد عمل بحوث دقيقة من فريق مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية بمدينة قليوب

ولم تكتفي9 بهذا فقط بل قامت بسداد قيمة الأجورالمتأخرة لعدد كبير من الاسر التي عجزت على دفع الإيجار الشهري لمسكنهم بمدينة قليوب  

من جانبه أكدت سلوى نصار ، المدير التنفيذي للمؤسسة أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الفعاليات والمبادرات التي تلبي احتياجات المواطنين بمختلف القطاعات الاجتماعية والصحية لتأكيد التلاحم بين مؤسسة فتحي اللو وجموع المواطنين لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها ومساندة جهودها لتخفيف الأعباء عن محدوي الدخل والأسر الأكثر احتياجاً لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات

واشارت ريهام فتحي اللو عضو مجلس إدارة المؤسسة  أن المؤسسة قامت بتوزيع حفاضات للأطفال الأيتام والأسر الأكثر احتياجاً موضحا أن مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية تمارس دورا وطنياً واجتماعياً شاملاً لتنمية المجتمع فهي ليست مؤسسة لمساعدة المحتاجين فقط وانما هي مؤسسة تنموية هدفها الارتقاء بحياة الناس ومساندة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين

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