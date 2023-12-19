عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحالف الوطني يدعم الأولى بالرعاية في رأس سدر بـ2200 كرتونة

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء خالد فودة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن بنك الطعام والتحالف الوطني دعم المحافظة بـ2200 كرتونة طعام، يجرى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة رأس سدر.


جاء ذلك خلال حضور المحافظ، اليوم الثلاثاء، قافلة سيارات تابعة لبنك الطعام والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على هامش زيارته لمدينة رأس سدر، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية.


وأضاف المحافظ أنه يتواصل مع كافة الجمعيات الأهلية والجهات المختلفة؛ للحصول على أكبر كمية من المواد الغذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة.


وأكد أنه يوجد سيارات محملة بكافة السلع الغذائية تجوب الوديان، والتجمعات البدوية لبيع السلع بأسعار مخفضة لمواطني هذه المناطق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

انهيار أسعار البصل بعد سقوط المحتكرين في قبضة الحكومة|والكيلو يتراجع 30 جنيها

فضائح مافيا البصل مستمرة| آلاف الأطنان تُغرق الأسواق.. ومفاجأة في سعره الآن

قسط 511 جنيها بـ18 محافظة| كيف تحصل على شقة استلام فوري كاملة التشطيب

التصدير ليس السبب.. مسئول حكومى يكشف المستور فى أزمة البصل

كفاية.. نجم الأهلي السابق يوجه طلبا عاجلا لـ كولر

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

ترشيحاتنا

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة الثالث والرابع بكأس العالم للأندية

الاتحاد الإسباني يُعلن نشر المحادثات بين حكم الساحة والـ VAR.. تفاصيل

المنسق الأممي للسلام: هجمات الحوثيين تهدد سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نجم ميلان الإيطالي على رادار الدوري السعودي

صلاح وهالاند ودي بروين في المقدمة.. أعلى اللاعبين أجرا بالدوري الإنجليزي

مصر تحتفظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي.. انتهاء اجتماعات مفاوضات سد النهضة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب غير متوقعة لـ التهاب الجيوب الأنفية.. الزكام أبرزها

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

أعراض شائعة عند الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.. اعرفها

بمناسبة الكريسماس.. محمد صلاح ونجوم الريدز في زيارة لمستشفى أطفال بليفربول

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره اليوناني لبحث التعاون العسكري بين البلدين

"بيزوس" يتخلى عن شركة "أمازون" ليركز على خطة نقل البشر للفضاء| فيديو

انقطاع الكهرباء والإنترنت.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض| تفاصيل

مفاجأة | تفاصيل أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ