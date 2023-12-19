التحالف الوطني يدعم الأولى بالرعاية في رأس سدر بـ2200 كرتونة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن بنك الطعام والتحالف الوطني دعم المحافظة بـ2200 كرتونة طعام، يجرى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة رأس سدر.



جاء ذلك خلال حضور المحافظ، اليوم الثلاثاء، قافلة سيارات تابعة لبنك الطعام والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على هامش زيارته لمدينة رأس سدر، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية.



وأضاف المحافظ أنه يتواصل مع كافة الجمعيات الأهلية والجهات المختلفة؛ للحصول على أكبر كمية من المواد الغذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة.



وأكد أنه يوجد سيارات محملة بكافة السلع الغذائية تجوب الوديان، والتجمعات البدوية لبيع السلع بأسعار مخفضة لمواطني هذه المناطق.