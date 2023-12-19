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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضوة بالبرلمان البلجيكي: الحاخامات اليهود دعوا إلى اغتصـ اب الفلسطينيات.. وإسرائيل ترد

عضوة البرلمان البلجيكي،
عضوة البرلمان البلجيكي، نادية اليوسف

صرحت عضوة البرلمان البلجيكي، نادية اليوسف، أمس الاثنين، بأن الحاخامات اليهود دعوا إلى اغتصاب النساء الفلسطينيات، وفقا لما ذكرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.

 

وقالت عضوة البرلمان البلجيكي، إن "الحاخامات دعوا إلى اغتصاب النساء الفلسطينيات وأمور نحو ذلك".

 

وأضاف: أعتقد أنه سيكون من المهم بالنسبة لنا أن تتوفر لدينا جميع العناصر، حتى نتمكن في هذا المكان، من أن نكون موضوعيين قدر الإمكان ونتمكن من التفكير فيما يمكننا القيام به من هنا".

 

ووصفت الصحيفة العبرية تصريحات عضوة البرلمان البلجيكي بـ"البيان الفاضح" والمعادي للسامية. 

 

من جانبها، عبرت سفيرة إسرائيل في بروكسل إيديت روزنزفايغ-أبو، عن دهشتها، وقالت"الحاخامات يدعون إلى اغتصاب النساء الفلسطينيات؟ هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها شيئا كهذا، إلا إذا كانت هناك مشكلة في الترجمة".

 

وفي وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام سلسلة تصريحات لحاخام إسرائيلي يدعى أيال كريم، ببر فيها اغتصاب جنود جيش الاحتلال نساء الأغيار (غير اليهوديات) خلال الحرب، وقال "على الرغم من أن الجماع مع الإناث غير اليهود خطير للغاية، لكنه كان مسموحا خلال الحرب".

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