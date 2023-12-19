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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي السابق بعد الهزيمة أمام فلومينيسي: أوعى تقلل من فريقك

صدى البلد

وجه ماهر همام نجم الأهلي السابق، رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الخسارة أمام فلومينيسي البرازيلي.

وكتب ماهر همام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "وجهه نظر.. اوعي تقلل من فريقك.. صحيح كان فريق في المتناول لكن ماتنساش الأهلي هو اللي وصلك للطموح ده .. ايوه الأهلي هو اللي وصلك للطموح ده .. العقل بيقول ان المقارنات بينا وبين فرق امريكا اللاتينيه وفرق أوروبا كبير جداً .. حتي فرق أسيا أصبح هناك فارق كبير بينهم .. فـ إنك توصل كل نسخه الي كأس العالم وتحرج اقوي الفرق في العالم فـ ده شرف كبير غيرك بيتفرج عليه وبيضحك وهو واقف مكانه
لا تقلل من ناديك ..

وتابع: "قدامك برده فرصه تاريخيه انك تحصل علي المركز الثالث لتكون المرة الرابعة واعتقد هيكون صعب علي اي نادي في العالم انه يحصل علي المركز الثالث 4 مرات".

ومن المقرر أن يواجه فريق فلومينيسي  البرازيلي الفائز من مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الأهلي بالخاسر من مباراة مانشستر سيتي واوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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