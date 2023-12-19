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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها مع جهاز مستقبل مصر

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً مع العقيد دكتور  بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وجهاز مستقبل مصر .

وشهد اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص عددا من المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي بالمحافظات في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي حرص وزارة التنمية المحلية علي تنمية الموارد الذاتية للمحافظات واستغلال الميزات التنافسية لكل محافظة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وأكد وزير التنمية المحلية علي اهتمام الوزارة لتحقيق أقصي استفادة من المشروعات التي تم تنفيذها علي أرض المحافظات خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات بما يحفظ علي الإستثمارات التي ضختها الدولة .

وشهد اللقاء استعراض بعض المشروعات الجارية التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في عدد من محافظات الجمهورية ، والتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن للانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للتوجيهات الرئاسية .

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IMG-20231219-WA0006
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وزير التنمية المحلية التنمية المحلية مستقبل مصر هشام امنة

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