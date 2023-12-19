الاتحاد الإسباني يُعلن نشر المحادثات بين حكم الساحة والـ VAR.. تفاصيل

قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بين الحكم الميداني وحكم الفيديو المساعد (VAR) في الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني سيتم الإعلان عنها في نهاية كل مباراة ابتداءً من يناير المقبل.





ونشر الاتحاد الإسباني بيانًا عبر موقعه الرسمي، أعلن من خلاله اتفاقه مع رابطة الدوري الإسباني "الليجا" على نشر المحادثات بين حكام الساحة وتقنية الفيديو في المباريات.

وأكد البيان أن تطبيق هذا القرار سيبدأ يوم 10 يناير المقبل في كلًا من بطولتي السوبر الإسباني والدوري المحلي.

وأضاف البيان أن الاتحاد والرابطة وافقا على نشر المحادثات الصوتية والفيديو بين حكم الملعب وحكام تقنية الفيديو خلال مراجعة اللعبة على الشاشة الميدانية من خلال المشغلين الرسميين للمسابقات في نهاية كل يوم من أيام المنافسة.

وسيتم إطلاق المبادرة الجديدة في 10 يناير مع مباراة نصف نهائي كأس السوبر بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد، وسيتم استخدامه في الدوري الإسباني اعتبارًا من 12 يناير فصاعدًا.

وأكمل: "تمثل هذه المبادرة سيناريو جديد للتعاون والعمل المشترك بين الاتحاد الإسباني والليجا ولجنة الحكام بهدف توفير عمل احترافي وشفافية في تحكيم المسابقات المختلفة.

وأفاد البيان أن تجربة نشر محادثات الحكام ستساعد الجماهير على فهم قرارات الحكام.