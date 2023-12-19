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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع الكهرباء عن 11 منطقة ببنها الأربعاء لهذا السبب

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، خريطة انقطاع التيار الكهربائي بعدد من مناطق مدينة بنها بمحافظة القليوبية اليوم  الأربعاء، حيث تضمنت الخريطة 6 مناطق في اليوم الأول، و5 مناطق باليوم الثاني، نظرا لأعمال الصيانة الدورية بمناطق المحولات، وذلك لمدة ساعتين يوميا.
وكشفت وكيل الوزارة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي 
يوم الأربعاء 20 / 12 / 2023، عن مناطق (شبلنجة  - ميت السباع - ميت راضي _ المنطقة الصناعية - مصنع المياه نستله)، وذلك لمدة ساعتين يوميا من الساعة السابعة صباحا حتي الساعة التاسعة صباحا.
وقالت مدير كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار المناطق المتضررة من أعمال فصل التيار الكهربائي، لاتخاذ شؤونها وتدبير احتياجاتها خلال عملية الفصل، وأنه سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

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