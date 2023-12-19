حزب المستقلين الجدد: خطاب الرئيس عقب فوزه حمل رسائل مهمة للداخل والخارج

أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، أن خطاب الرئيس السيسي بعد فوزه هو حديث من القلب الي قلب وعقل المواطن المصري ويحمل رسائل هامه للداخل والخارج.



وقال الدكتور هشام عناني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد علي ثبات الدوله المصرية علي مواقفها الراميه لوقف الاعتداء علي غزه وتمسك الدوله المصريه بثوابتها الوطنيه في ظل وضع اقليمي شديد الخطوره.



واضاف عناني ان الخطاب اكد علي ان الحفاظ علي الامن القومي المصري لن يكون الا من خلال تنميه الدوله المصريه عسكريا واقتصاديا وسياسيا.



ويري عناني ان الرئيس اكد في خطابه علي المضي قدما نحو بناء الجمهوريه الجديدة كاختيار استراتيجي وحيد في المرحله القادمه، مؤكدًا أن الخطاب حمل رساله واضحه بعزم الدوله وايمانها بالتعدديه السياسيه واحترامها لذللك.



ويري الحزب ان الرئيس بتقديره لخروج المصريين وتشجيعه للمراه والشباب هو تاكيد علي استمرار الدعم الكامل لتمكين المراه المصريه والشباب المصري.



ويثمن الحزب تحيه الرئيس السيسي لمنافسيه والي الشعب المصري والجيش والشرطه والقضاء موجها تقديره الكامل لحديث الرئيس وشفافيته المعتاده والتي تؤكد في كل لحظه ان محل اهتمام الرئيس في كل وقت هو مصلحه المواطن المصري.