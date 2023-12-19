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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مركز التعليم المدمج لجامعة القاهرة يعلن تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل فتح باب الالتحاق لدفعات جديدة.. استعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول ودوات تدريبية متنوعة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

التعليم المدمج: فتح باب  الالتحاق للطلاب الجدد للفصل الدراسى مارس 2024

كلية الحقوق تصدر تعليمات هامة قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول 

 

 يعتبر نظام التعليم المدمج من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية في قاعات الدراسة والتعليم الإلكتروني عن طريق المنصة الالكترونية ذات المواصفات الدولية.

ومن جانبه ، كشف الدكتور عصام جميل، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، تعليمات هامة للطلاب الجدد الذين يرغبون فى الألتحاق بالمركز .

وقال الدكتور عصام جميل ، يعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج عن فتح باب  الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2024 اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023 .

وأوضح “ جميل ” وذلك للحصول على البكالوريوس  الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا علمًا أن مواعيد التقديم بمقر المركز يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا عدا الجمعة.

وفى نفس السياق ،  يتيح مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة العديد من مجالات التدريب كالتصوير الاحترافي و المونتاچ و تصميم وتنفيذ الأحداث الخاصة والتعليق الصوتى وكتابة المحتوى . 

وأعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة عن تعاون مشترك  بين المركز وقسم العلاقات العامة والإعلان ووكالة الإعلان بكلية الإعلام.

وأضاف مركز التعليم المدمج، سيستفيد طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان من هذا التعاون في التدريب داخل استديوهات ومنشآت المركز؛ وذلك في إطار رؤية جديدة لإدارة المركز في فتح الأبواب أمام طلاب الجامعة لثقل مهاراتهم ومساعدتهم في التعرف بشكل مباشر على احتياجات سوق العمل .

ولذلك بدأ مركز التعليم المدمج ، تم تدريب عدد من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان على تصوير الفيديو الاحترافي داخل استديوهات المركز من خلال المدرب أحمد طه، وذلك تحت إشراف الدكتور عصام جميل مدير المركز، والدكتورة ثريا البدوي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام، والدكتورة إيمان حماده وهدير صلاح.

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على الجانب الأخر ، كشفت الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن اخر استعدادت الكلية لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2023-2024 . 

وقال الدكتور محسن صالح ، أن الكلية قامت بانتهاء إعلان كافة الجداول الدراسية لجميع الفرق الدراسية وذلك لعقد الأمتحانات بداية من أول يناير حضوريا بالكلية ، مؤكدا على أن الامتحانات تعقد طبقا لكل استاذ وأن الامتحانات تجمع بين البابل شيت و المقالى .

كما أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن موعد عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا .

وقال الدكتور محمد سامح ، أن طلاب الدراسات العليا تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 يوم الأحد 31 ديسمبر 

كما أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة تعليمات هامة قبل بدأ الأمتحانات وهى :

1- مدة الامتحانات ساعتين طلاب الفرقة الأولى وساعة ونصف لباقى الفرق

2- على كل طالب التواجد قبل بدء الامتحانات بربع ساعة ومعه بطاقته الجامعية

3-ممنوع دخول أى طالب بأية مذكرات أو كتب داخل مقر الامتحان

4- ممنوع دخول الطلاب بالمحمول أو أى ساعة إلكترونية أو أى طريقة مماثلة تستخدم فى الغش أو بأى منها يخضع للمسائلة القانونية 

5- على الطلاب مراعاة اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية وعدم خلع الكمامة اثناء التواجد داخل اللجان 

جامعة القاهرة 

نجحت جامعة القاهرة بجهود من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، في الحصول على تمويل من بنك مصر بقيمة 100 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية، في إطار مواصلة الجامعة جهودها لرفع كفاءة المستشفى والذي يأتي ضمن مشروعها الضخم الذي أطلقته مؤخرا لتطوير الفرنساوي وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية.

حيث وقع اليوم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر، بروتوكول لدعم مستشفى قصر العيني الفرنساوي.

التعليم المدمج امتحانات الفصل الدراسي الأول جامعة القاهرة حملة الثانوية العامة الدكتور محسن صالح كلية الاثار جامعة القاهرة الدكتور محمد سامح

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