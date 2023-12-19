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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ الياسين 105.. كتائب القسام تعلن استهداف جرافة إسرائيلية ومصرع قائدها

غزة
غزة

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت برج جرافة عسكرية من نوع "دي9" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105" وتم مقتل طاقهما.

كما أعلنت كتائب القسام، أنها شنت هجوما على حشود لجنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب القسام، إنه بعد عودة مجاهديها من خطوط القتال في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة أبلغ مقاتلوها عن تدمير آلية صهيونية بقذيفة "الياسين 105".

وتم استهداف جرافة صهيونية بشكل مباشر مؤكدين على مقتل سائقها، وفق ما ذكرت وكالة صفا.

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كتائب القسام حماس الياسين 105 غزة منطقة المغراقة رفح الاحتلال الاسرائيلي

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