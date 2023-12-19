أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي يسعى لاستكمال معالم الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لاستكمال معالم الجمهورية الجديدة، مضيفا أن مع الانتخابات الرئاسية بدأت معالم هذه الجمهورية الجديدة.

وتابع علي الدين هلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحوار الوطني يعني الاستماع لآراء جديدة، متابعا أن جوهر الحوار الوطني أن مصر كبيرة، وفيها أطياف عديدة من الأفكار واسعة.

وتابع الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، أن النظام السياسي مستقر ويستطيع أن يستوعب كل هذا، مستدركا أن كلمة السيسي كانت واضحة ومقتضبة.