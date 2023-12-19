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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية: الرئيس السيسي يسعى لاستكمال معالم الجمهورية الجديدة

الدكتور علي الدين
الدكتور علي الدين هلال

أكد الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لاستكمال معالم الجمهورية الجديدة، مضيفا أن مع الانتخابات الرئاسية بدأت معالم هذه الجمهورية الجديدة. 

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علي الدين هلال يناقش المهام والتحديات أمام الرئيس السيسي في الفترة الثالثة

وتابع علي الدين هلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحوار الوطني يعني الاستماع لآراء جديدة، متابعا أن جوهر الحوار الوطني أن مصر كبيرة، وفيها أطياف عديدة من الأفكار واسعة.

 

وتابع الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، أن النظام السياسي مستقر ويستطيع أن يستوعب كل هذا، مستدركا أن كلمة السيسي كانت واضحة ومقتضبة.

 

علي الدين هلال الإعلامية عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية الجمهورية الجديدة الحوار الوطني الدكتور على الدين هلال الانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخاب الرئيس السيسي فضائية صدى البلد

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